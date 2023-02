Concentración feminista ante a Audiencia o mércores para rexeitar o asasinato machista de Baiona

Anuncio de concentración polo asasinato machista de Baiona © Colectivo Feminista de Pontevedra

Mércores 8 de febreiro ás 20.00 horas na Audiencia Provincial. O feminismo pontevedrés marca esta cita ineludible na súa axenda para manifestar o seu rexeitamento ao último crime machista rexistrado en España, o de Beatriz Lixou en Baiona.

Baixo o lema "Basta de violencia machista!", convocan unha concentración #ante o edificio xudicial para rexeitar o crime, polo que está detido Anxo Rodríguez dá Costa, ex marido da vítima, que supostamente a matou no exterior da vivenda dela en presenza dos seus fillos menores, de 7 e 9 anos.

O movemento feminista fai un chamamento á poboación para que acuda a esta concentración e mostrar unha postura unánime da sociedade contra a violencia machista en xeral e contra o crime de Beatriz.

Esta veciña de Baiona de 47 anos é a primeira vítima de violencia machista do ano en Galicia, a oitavo en España.

A Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra mantén aberta unha investigación para aclarar o ocorrido e para localizar a arma do crime. O instituto armado localizou o corpo de Beatriz tirado no exterior da súa casa de Baiona sobre as 21.15 horas do domingo e púxose en marcha un operativo de procura para localizar ao seu ex marido que culminou na mañá do luns.

O home, de 47 anos, presentouse na Comisaría da Policía Nacional de Ourense e non quixo declarar sobre o ocorrido. Foi detido e trasladado á Comandancia da Garda Civil de Pontevedra.

O home supostamente deulle á súa ex un forte golpe na cabeza e causoulle unha ferida cunha arma branca tras unha discusión ocorrida o domingo cando acudiu a cada dela a entregar aos seus fillos. A parella estaba separada e ela tiña a custodia dos nenos, pero fóronse co pai a fin de semana.

Segundo as investigacións realizadas ata o de agora, matouna diante dos nenos e logo levounos a casa dos seus avós paternos e emprendeu unha fuxida de 12 horas ata que acabou presentándose na Comisaría.

O Xulgado de Instrución número 5 de Vigo asumiu a investigación nun primeiro momento, aínda que se inhibirá no Xulgado de Violencia sobre a Muller 1 de Vigo unha vez que a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero xa confirmou que se trata dun caso de violencia de xénero. As vítimas foron Beatriz e os seus dous fillos, orfos da violencia machista e, á vez, testemuñas do ocorrido.