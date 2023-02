Cs anuncia unha "consulta cidadá ad hoc" para saber o "sentir real" de Pontevedra sobre Ence tras as municipais

Cidadáns (Cs) Pontevedra deu a coñecer nos últimos días a súa postura sobre a permanencia de Ence en Pontevedra e o proceso xudicial pendente no Tribunal Supremo e anunciou que, se a partir das eleccións do próximo 28 de maio son decisivos no Concello, promoverán unha "consulta cidadá ad hoc".

Esta consulta articularíase inmediatamente despois da constitución da nova Xunta de Goberno Local e forma parte dunha liña de actuación de Cs para que a participación cidadá sexa un do seu eixos principais e trazo de distinción do seu estilo de política.

O que buscarán será coñecer "o sentir real" da cidadanía en relación cos asuntos de maior transcendencia na cidade. "Queremos que se lle consulte ao pobo e gobérnese contando cos cidadáns nos grandes asuntos", indicou.

Segundo explicou o seu alcaldable, David Díaz, retirarán á Corporación local dos procesos xudiciais abertos independentemente de cal sexa a sentenza do Tribunal Supremo que se decidirá en deliberación prevista para este martes 7 de febreiro.

Se a sentenza resultase a favor de Ence, "se nas súas mans está", non recorrerán aos tribunais europeos. Se fose contraria aos intereses da fábrica e esta decidise exercer recurso, o Concello de Pontevedra non acudiría ao mesmo, "se de Cidadáns Pontevedra depende o asunto".

Todas estas decisións dependerán da ratificación previa, "se nada o impide" desa consulta cidadá.

Cidadáns está a traballar nuns plans de acción contemplando ambos os escenarios (a continuidade), para evitar, en todo caso, que Pontevedra "puidese perder o 28% do PIB que achega a fábrica e convértase nunha Pontevedra baleirada".