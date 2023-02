Rafa Domínguez desgrana ante os empresarios o seu plan para "reverter" o rumbo económico de Pontevedra

Almorzo de Rafa Domínguez e Alfonso Rueda con empresarios de Pontevedra © Mónica Patxot Almorzo de Rafa Domínguez e Alfonso Rueda con empresarios de Pontevedra © Mónica Patxot Almorzo de Rafa Domínguez e Alfonso Rueda con empresarios de Pontevedra © Mónica Patxot

Nos seus primeiros cen días como alcalde, se os pontevedreses lle dan a súa confianza o próximo 28 de maio, Rafa Domínguez comprométese a aprobar unha batería de medidas para "reverter" o rumbo económico de Pontevedra, freando a súa "perda de importancia e influencia".

Ese foi o principal anuncio que o candidato do PP á Alcaldía realizou no transcurso do almorzo con empresarios da cidade que os populares organizaron este luns no Liceo Casino, ao que acudiu tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.

"Estou seguro, aínda que non será fácil, de que podemos levar a cabo as reformas necesarias para xerar un cambio de tendencia en Pontevedra", sostivo Domínguez, tras apelar á necesaria "colaboración sa e sincera" que quere ter cos emprendedores.

O candidato popular, que defendeu que Pontevedra "debe manter o bo que ten e mellorar o que é mellorable", foi debullando ao longo da súa intervención as propostas que, en materia económica, incluirá no seu programa electoral.

Dentro destas medidas que considera "urxentes" e que promete aprobar nos seus tres primeiros meses, Rafa Domínguez primou o inicio dos trámites para redactar un novo PXOM porque "non é normal que o futuro da nosa cidade estea escrito no ano 1989".

Ademais, tamén avanzou que modificará o plan de protección do centro histórico, o Peprica, ao entender que o seu "encorsetamento" xera "enormes atrasos e dificultades"; e creará unha oficina específica para axilizar a concesión de todo tipo de licenzas.

Incorporar o uso das ECCOM para certificar obras, optimizar todos os recursos da administración local ou mellorar as relacións entre administracións son outras das iniciativas que o líder do PP pontevedrés incluiu nesta folla de ruta económica.

A maiores, Domínguez prometeu reducir a carga impositiva municipal con rebaixas no IBI e a viñeta ou un programa de subvencións para hostaleiros, comerciantes e autonómicos valorado en 1,6 millóns e reclamará a gratuidade da AP-9 entre Pontevedra e Curro.

Avanzou ademais o impulso a un programa para atraer empresas tecnolóxicas e "nómades dixitais" a Pontevedra, o reforzo a servizos municipais "decadentes", unha mellora "significativa" da promoción turística da cidade ou un proxecto para "abrir Pontevedra á ría", que incluirá cambios "substanciais" en todo o tramo urbano en contacto co Lérez.

A todo iso sumou reforzar as liñas de transporte público, crear máis chan industrial ou as dúas iniciativas que xa presentara, a cesión á universidade do Hospital Provincial e a reconversión do antigo asilo de Loureiro Crespo nun centro sociosanitario.

RUEDA LAMENTA QUE PONTEVEDRA "ESTÁ A PERDER MOITOS TRENS"

Alfonso Rueda, que quixo acompañar a Domínguez no seu encontro con empresarios, celebrou que o primeiro acto público do candidato fora en materia económica porque "entre todos temos que mover economicamente esta cidade para tentar mellorala."

En Pontevedra, segundo Rueda, "están a perderse moitos trens". Entende que a cidade "non pode vivir sempre do mesmo, de repetir sempre o mesmo e non mirar cara a adiante sen aproveitar oportunidades", algo que para o dirixente autonómico "é un erro".

Subliñou que "aínda está na nosa man reverter esta situación", impedindo que se escapen investimentos ou proxectos empresariais "por incapacidade ou por inercia".

"Á parte do modelo de cidade, é moi importante ter un proxecto de cidade", reivindicou o presidente galego, que defendeu a necesidade de facer que Pontevedra sexa "atractiva" para captar investimentos. "Pódense facer moitas cousas", dixo.

O titular da Xunta destacou que a Rafa Domínguez "chegoulle o seu momento" tras catro anos nos que "escoitou, aprendeu e foi útil desde a oposición". É o momento, sentenciou, "de escoitar a xente con ideas novas e que mire ao futuro".