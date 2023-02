Podemos propón que o Hospital Provincial siga ofrecendo servizos sanitarios

Presentación de María Luisa Lores como cabeza de lista de Podemos ás eleccións municipais © PontevedraViva

Luisa Lores, candidata de Podemos á alcaldía, pretende que o edificio do Hospital Provincial siga mantendo os seus servizos sanitarios. Esta é unha resposta á proposta de Rafael Domínguez, candidato do Partido Popular Pontevedrés, que suxire que o uso do hospital sexa universitario.

A secretaria de Sanidade de Podemos xustifica a súa iniciativa da seguinte forma: por unha banda, afirma que cando se construiu o edificio tiña un fin sanitario e ademais pode complementar o Gran Montecelo que está en construción.

O Hospital Provincial podería proporcionar servizos sen ingreso como o servizo de Urxencias de Atención Primaria, xa que o centro médico conta co servicio de Radioloxía. Tamén poderían ofrecer durante o día servizo de Psiquiatría, servizo de Oncoloxía e o servizo de Diálise.

A parte dun uso sanitario, o hospital cubriría servizos de lavandería, de persoal e administrativos, segundo Luisa Lores.