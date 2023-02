O xesto bondadoso dunha pontevedresa repórtalle 500 euros catro anos despois

A Policía Local de Pontevedra vén de realizar a última memoria sobre obxectos perdidos que chegaron ata as súas dependencias co fin de devolvelas ao seu dono lexítimo.

Sen embargo, non todos os obxectos son entregados de volta. E senón que llo digan a E.M., unha pontevedresa que atopou en 2019 unha billeteira con máis de 500 euros, a entregou á Policía e o seu dono non apareceu.

Segundo explicou a PontevedraViva, a billeteira non tiña documentación e decidiu entregarlla a Policía co fin de que a devolvera a persoa que a perdera. Pasaron catro anos e foi precisamente este mesmo martes cando a chamaron para informarlle de que o diñeiro perdido pasaba a ser seu.

A pontevedresa confiaba en que, ao tratarse dunha cantidade importante de diñeiro, o seu dono aparecese, polo que, que lle dixeran que podía pasar a recollelo polas dependencias policiais foi algo que "no me esperaba", comentou a este medio.

De todos os obxectos que recepcionou a Policía Local de Pontevedra entre os anos 2019 e 2022, logrou entregar o 81% aos seus donos lexítimos.

Nesta última memoria realizada, indican que este 2022 foron abertos 916 expedientes, dos cales 590 xa foron resoltos e 326 continúan en depósito. Aclaran que moitos dos obxectos poden conter outros dentro, como bolsos ou mochilas, polo que é posible que a cifra real supere os 2.000 obxectos. Nos últimos tres anos, a cifra total é de 6.804 obxectos recollidos.

A Policía Local custodia todo tipo de obxectos, ademais dos cartos que conteñen os bolsos ou billeteiras. Neste sentido, o corpo municipal recibiu 25.558,38 euros, dos cales, 18.480,68 euros foron entregados, ben ao seu dono, ou ben á persoa que achou o obxecto que os contiña, tal e como establece a lei. No 2022, as cifras foron de 8.327,9 euros en total, devolvéndose 4.409,9 euros.

OBXECTOS ENTREGADOS E EN DEPÓSITO EN 2022

O artigo 615 do Código Civil di que "pasados dous anos, a contar desde o día da segunda publicación, sen presentarse o dono, adxudicarase a cousa atopada ou o seu valor ao que a achase". Segundo a Policía Local, é habitual a entrega do obxecto atopado transcorrido dous anos sen que apareza o seu propietario, especialmente cando son obxectos de valor.

Explican que trala entrega do obxecto atopado por parte da oficina de Obxectos perdidos, proceden á identificación da persoa que o atopou así como ao rexistro do obxecto atopado. A partir dese momento inician un procedemento cuxo obxectivo é atopar ao seu lexítimo propietario polo medio máis rápido: teléfono, carta ou na propia oficina de obxectos perdidos da Policía Local cando a persoa que perdeu o obxecto toma a iniciativa.

Os obxectos dos que non sexa posible a identificación do seu propietario quedan en dependencias policiais e, transcorrido o prazo legal, son entregados á persoa que atopou o obxecto. Precisamente foi o que lle pasou a E.M. e a outras seis persoas que acudiron as dependencias a recoller 150 euros, 100 euros, unha billeteira con 30 euros, unha cámara de fotos, o obxectivo de cámara de fotos e un reloxo.