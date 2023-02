Unha persoa ferida nunha colisión múltiple entre catro turismos en Marcón

Axente da Policía Local de Pontevedra © Mónica Patxot

Unha persoa resultou ferida este venres tras verse implicada nun accidente entre catro vehículos ocorrido na parroquia pontevedresa de Marcón.

O accidente ocorreu sobre as 14.15 horas deste venres no quilómetro 6 da estrada PO-542, que une o Nó do Pino coa parroquia de Bora.

Un particular informou ao 112 Galicia dunha colisión múltiple nas proximidades da incorporación coa AP-9 e mobilizouse a efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local de Pontevedra, os Bombeiros e a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Pontevedra.

Os servizos sanitarios encargáronse de evacuar en ambulancia a unha das persoas implicadas, que foi trasladada ao Hospital Montecelo.