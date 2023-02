Previsto un plan de asfaltados de viais de Sanxenxo por máis de 866.000 euros

Pista de Arnosa en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

O proxecto do plan de asfaltados de viais e pistas de titularidade municipal xa se atopa preparado para a súa licitación por valor de 866.427 euros. O Concello de Sanxenxo anuncia que se realizarán 16 asfaltados nas sete parroquias abarcando unha superficie lineal de 5.274 metros.

Nestes traballos tamén se inclúe a limpeza e apertura de cunetas, recrecidos de pozos, ademais de pintados. A intención é mellorar a seguridade destes espazos cunha reforma do firme, que nalgúns casos se atopa notablemente deteriorado, segundo o goberno local.

En dez pistas realizarase un ensanche previo: Telleiro-Talleres Arbón, Salgueira Arnosa, A Bouza-A Lomba, Carballal, Ou Santo-Xunqueiriña-Polígono, Paxariñas- Barreira, Canelas, Reis-Cachadelos, Os Cotos-Paradela e A Costa-A Granxa. Outras tres precisarán dun tratamento especial no firme con bandas transversais para reducir a velocidade: Telleiro-Hotel A Lanzada e dúas sendas peonís, unha entre Telleiro-Talleres Arbón e outra entre Salgueira e Arnosa

Agora son necesarios os permisos sectoriais tramitados ante a Deputación de Pontevedra, Augas de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Dirección Xeral de Costas para a saída a licitación.

Está previsto que as obras duren catro meses e serán financiadas polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

Tamén está previsto que se saque en breve a licitación da humanización do Camiño da Fontiña no núcleo de Ou Outeiro en Bordóns. Eliminarase o pavimento e dun pequeno ramal na marxe esquerda en moi mal estado para establecer un acabado igual ao resto da zona. Tamén se mellorará a rede de pluviais e as canalizacións para rede eléctrica e telecomunicacións. Ademais, mellorarase a iluminación. A actuación que se desenvolverá en preto de 700 metros cadrados presenta un orzamento de case 72.000 euros e o prazo de execución establécese en dous meses.