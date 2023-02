Investigan un intento de butrón desde un edificio a un banco en Eduardo Pondal

Edificio e sucursal bancaria afectados en Eduardo Pondal © Mónica Patxot

A Policía Nacional mantén aberta unha investigación para aclarar un estraño incidente ocorrido nos últimos días nun edificio da rúa Eduardo Pondal. Alguén realizou un buraco entre unha parede do cuarto de contadores que dá cara á sucursal bancaria de Abanca situada xusto á beira.

O buraco, unha especie de butrón, non está terminado, isto é, non rompeu totalmente a parede ata a sede do banco. Por tanto, non se chegou a cometer ningún roubo no mesmo.

O ocorrido chama a atención a veciños e investigadores. Por unha banda, non é habitual que na cidade de Pontevedra se realicen butróns en bancos -non hai antecedentes recentes de roubos con estas características- e tampouco resulta moi lóxico que o buraco se haxa comezado, pero non terminado.

Fuentes veciñais consultadas por PontevedraViva comentaron que o butrón se descubriu na mañá deste xoves 2 de febreiro no cadro de contadores da auga.

Con todo, hai sospeitas de que empezaran a facelo antes. Así, durante as tres noites anteriores algúns residentes neste edificio do número 66 de Eduardo Pondal escoitaron ruídos de golpes. Agora que coñeceron a existencia do buraco, deducen que puideron ter relación con el.

O incidente está en investigación e a Policía Nacional entrevistouse cos veciños deste edificio e tamén cos traballadores do banco. Desde esta oficina bancaria rexeitaron falar do asunto con este xornal.