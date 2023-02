Non haberá reducción de condena para o violador unha muller en Tomiño, que finxiu ser a súa veciña para atacala

A sección cuarta da Audiencia de Pontevedra rexeitou revisar a condena de once anos de cárcere imposto a un home que violou á súa veciña en Tomiño, tras enganala para que lle deixase entrar na súa casa.

O condenado presentou un escrito ante o tribunal solicitando a revisión da súa pena, ao entender que a nova Lei 10/22, coñecida popularmente como 'só si é si', resultaba máis favorable para os seus intereses.

Pero as maxistradas pontevedresas conclúen que a mesma condena que se lle impuxo no seu día "coas circunstancias que se tiveron en conta no seu momento" é a que lle corresponde coa reforma normativa que entrou en vigor coa nova lei.

A sentenza que recorreu o interesado, ditada en 2021, considerouno responsable dun delito de violación de morada, en concurso medial cun delito de agresión sexual na súa modalidade de violación e cun delito de lesións.

O tribunal tivo en conta a agravante de uso de disfrace porque o home levaba o seu rostro cuberto cando accedeu a unha vivenda, violou e agrediu á muller que vivía nela.

Tras chamar á porta, puxo voz de muller e finxiu ser outra das súas veciñas para conseguir que a vítima lle abrise, pero esta a o ver que fora enganada tentou sen éxito pechar a porta para impedirlle o paso.

O seu agresor, que levaba a cabeza cuberta por unha carapucha, a cara tapada e luvas, abalanzouse sobre ela e agarrouna con forza polos brazos e despois agrediuna sexualmente e golpeoulle a cabeza contra o chan.