A ampliación da concesión do porto ata 2047 desbloquea a 'Batea en terra'

Unha das primeiras consecuencias da renovación da concesión do porto deportivo Juan Carlos I ata o ano 2047 é que Nauta Sanxenxo puido desbloquear a licitación do seu ambicioso proxecto para remodelar a contorna portuaria, o coñecido como 'Batea en terra'.

A primeira fase destes traballos, que supoñerá actuar nunha área de 5.259 metros cadrados, saíu a licitación por 1,5 millóns de euros. O seu prazo de execución será de nove meses.

O proxecto 'Batea en terra', seleccionado en 2019 no concurso convocado por Nauta, expón crear un parque xardín que xere unha continuidade topográfica entre a Praza dos Barcos, o Paseo de Silgar, o Paseo dos Barcos, o dique e os portos pesqueiro e deportivo.

Manterase un acceso rodado ao porto pesqueiro polo exterior da praza, con carácter restrinxido e o aparcamento tamén conservará as súas prazas actuais. Os locais comerciais en concesión non sufrirán ningunha intervención, salvo o axuste da pendente do xardín.

Ademais, esta primeira fase contempla tamén a rehabilitación e mellora do pavimento na Praza dos Barcos e a súa integración dentro do proxecto, a redistribución do mobiliario urbano existente e a simplificación e unificación de todos os elementos de señalética.

O deseño do futuro xardín inspírase nos cantís da costa galega e opta por introducir especies autóctonas propias da comunidade pola súa resistencia aos ventos, a salinidade e o seu baixo consumo de auga, o que reducirá os custos de mantemento.

Buscan así recrear unha paisaxe natural no espazo urbano que conecte aos usuarios e visitantes coa contorna, creando un espazo conector de biodiversidade e de valor ornamental, con masas arbustivas de floración graduada e abundante.

O obxectivo é a creación dun auténtico pulmón verde en pleno centro urbano de Sanxenxo, no que se plantarán 33 árbores (piñeiros e tamarices), 4.369 arbustos de oito variedades diferentes e un total de 10.289 plantas.

As especies serán autóctonas, de diferente porte e con distintos estados de floración que permitan ter unha variación cromática ao longo do ano.