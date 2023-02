Condenadas catro persoas por formar parte dun grupo criminal dedicado a tallar e vender eucaliptos sen permiso

Xuízo contra un grupo criminal dedicado a tallar e vender eucaliptos sen permiso © Mónica Patxot Xuízo contra un grupo criminal dedicado a tallar e vender eucaliptos sen permiso © Mónica Patxot Xuízo contra un grupo criminal dedicado a tallar e vender eucaliptos sen permiso © Mónica Patxot Xuízo contra un grupo criminal dedicado a tallar e vender eucaliptos sen permiso © Mónica Patxot

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou en conformidade a catro persoas por formar parte dun grupo criminal dedicado a tallar e vender ilegalmente eucaliptos sen permiso dos donos dos terreos.

En virtude do acordo alcanzado entre as partes e a Fiscalía, estas catro persoas aceptaron penas de 10 meses de prisión polo delito de furto continuado, outros 10 meses de prisión por falsidade continuada en documento oficial, 1 mes de prisión por pertenza a grupo criminal e multa de 3.500 euros polo delito de infidelidade na custodia de documentos.

Ademais todos eles perden durante 5 meses a posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas e o dereito para gozar dos beneficios ou incentivos fiscais ou da Seguridade Social.

A Fiscalía pedía inicialmente cinco anos e medio de prisión, substanciosas multas e indemnizacións.

Estes catro procesados recoñeceron os feitos polos que foran acusados e que deixaron como damnificados a 40 donos de montes e a unha mancomunidade de Poio, Barro, Caldas de Reis, Ponte Caldelas, Bueu, Sanxenxo, Meis, Meaño e Cangas. Moitos deles xa foron indemnizados con anterioridade ao xuízo, unha circunstancia que foi tida en conta polo Ministerio Público.

Este xoves celebrouse a vista oral contra unha quinta persoa acusada por estes feitos, un axente da garda civil de profesión, que se enfronta á inhabilitación para o seu emprego durante tres anos.

O fiscal sostén que a colaboración do garda civil permitía ao grupo obter a información relativa á situación das leiras nas que realizaban as tallas ou a dos seus actuais titulares. Así, segundo o fiscal, o axente tiña coñecemento das claves que utilizaba a súa unidade para acceder á Sede electrónica do Catastro e usábaas para obter datos que non son de acceso libre e que só se facilitan a quen acredite un determinado interese.

Segundo o fiscal, "abusando das funcións que tiña encomendadas" e "actuando en prexuízo dos propietarios reais", este acusado facilitaba información confidencial aos agora condenados que, desta maneira, coñecían as leiras con aproveitamento forestal, as que non tiñan un dono identificado con certeza no Catastro ou o titular real do mesmo.

Con todo, aínda que o fiscal cre que esta "colaboración necesaria" ha quedado "sobradamente probada", durante o xuízo os outros catro procesados negaron que o garda lles tivera facilitado esa información e tampouco as outras testemuñas que declararon na sala lograron identificarlle como implicado neste grupo criminal.

O avogado da defensa pediu a libre absolución do seu cliente xa que "no hay el más mínimo indicio sólido" de que o garda civil houbese facilitado todos eses datos.