Vilalonga homenaxeará as 23 vítimas do naufraxio de 1940 na enseada da Arnosa

O 25 de febreiro de 1940, vinte e tres persoas perderon a vida tras o afundimento dun galeón na enseada da Arnosa, en Vilalonga. Máis de sete décadas despois a parroquia homenaxeará os falecidos, rendendo tributo ás vítimas desta catástrofe marítima.

Será cun acto que, organizado pola Asociación de Veciños de Vilalonga e Codesevi, en colaboración co Concello de Sanxenxo, vaise a celebrar o próximo 12 de febreiro.

Unha misa ao exterior baixo unha carpa nas inmediacións do pantalán da Arnosa, ás 12:00 horas, e a estrea do documental O barro da vida, dirixido por Xan Leira, lembrarán a tradición telleira da parroquia e ás vítimas do afundimento do galeón.

A peza, de 47 minutos de duración, está musicalizada polo vilalongués Dani Dopazo.

A conmoción e a tristura que provocou o accidente en moitas familias de Vilalonga víronse silenciadas pola época, pero non na memoria de quen sufriron a perda e que a través do recordo mantiveron vivo e fixeron que non caera no esquecemento.

"A miña avoa falábame moito dende pequeno deste fatal accidente e sempre me quedou aí ata que coñecín a Xan Leira e llo comentei e pareceulle moi interesante", explica Dani Dopazo.

Así, desde hai anos Codesevi está recompilando información sobre o accidente e a tradición telleira de Vilalonga. "A idea era facer un libro", explica Carlos García Padín, pero acabou derivando neste documental audiovisual.

No documental recóllense ata 27 testemuñas que falan do afundimento, entre eles unha testemuña directa, Maximino González, que ía co seu tío nun bote a poucos metros do lugar do accidente, e da tradición telleira e ceramista de Vilalonga.

Trátase dunha crónica viva do oficio do barro, na terra e no mar, que transformou o entorno natural e paisaxístico de Vilalonga, promovendo o desenvolvemento económico do municipio e da comarca.

O antigo cine Don Juan, agora Bar O'Spa, acollerá a estrea do documental en dous pases, un ás 18:30 horas e outro ás 20:30 horas. A sala ten capacidade para 250 persoas. Os interesados en acudir á sesión poderán retirar as localidades dende hoxe no bar O'Spa. A entrada será de balde ata completar aforo.