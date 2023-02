A CIG sae á rúa contra a reforma das pensións

Mobilización da CIG contra a reforma das pensións © PontevedraViva Mobilización da CIG contra a reforma das pensións © PontevedraViva Mobilización da CIG contra a reforma das pensións © PontevedraViva

A CIG celebrou este mércores en Pontevedra unha asemblea de delegados que rematou cunha mobilización contra a reforma das pensións que proxecta o Goberno.

A convocatoria de Pontevedra forma parte dunha campaña lanzada no mes de decembro pola central sindical sob o lema "Dez mentiras sobre as pensións".

O secretario comarcal da CIG, Marcos Conde non descarta intensificar as mobilizacións de se confirmar a ampliación do período de cálculo aos 30 anos que, segundo dixo, suporía un novo recorte das pensións de entre un 6 e un 8%.

Parello a isto, iniciouse tamén a recollida, nas empresas, de manifestos contra calquera reforma no sistema público de pensións que impoña aumentar os anos para o cálculo da pensión.

A CIG considera que aprobar esta reforma significaría "aumentar a caída progresiva das pensións", que xa suma un 25% desde a última que se impuxo en 2012, cando se ampliou a idade da xubilación de 65 a 67 anos e o aumento do período de cálculo dos 15 aos 25 anos.

A CIG denuncia que estas reformas, xunto as anteriores, que retrasan a idade de xubilación e manteñen a xubilación parcial nunhas "condicións discriminatorias e de difícil acceso" son "un atranco para a xeración de emprego".

Lembra que a reforma de xullo de 2021, tamén aprobada por acordo do diálogo social, desliga a suba das pensións do IPC real interanual acumulado, creando un novo indicador, o chamado IPC medio, "que non garante o poder adquisitivo dos salarios".

A central nacionalista alerta de que a recente aprobación dos chamados Plans de emprego de Pensións "constitúe un perigo para o sistema público e solidario das pensións".

Segundo os datos ofrecidos pola CIG, a pensión media en Galicia é de 886,68 euros mensuais, 78,32 euros por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional; que a poboación con máis de 65 anos acada de media 29,6 anos cotizados e que a pensión media dunha galega é 375,6 euros menor que a pensión media dun galego, polo que as consecuencias desta reforma para as mulleres serán aínda peores.