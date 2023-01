Anabel Gulías cre que Iván Puentes "se equivoca de inimigo" e lamenta que "asume os postulados do PP"

As críticas de Iván Puentes ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, na súa presentación como candidato do PSdeG-PSOE á Alcaldía, non gustaron no seo do seu socio de goberno, que considera que o líder socialista "se equivoca de inimigo".

Nun acto celebrado na Ferrería, Puentes apelou ao "cansazo" e ao "esgotamento" que advirte en Fernández Lores, destacando que en Pontevedra apréciase un "fin de ciclo" e cuestionando abertamente algunhas das decisións adoptadas polo goberno municipal.

Para Anabel Gulías, que verbalizou o malestar do BNG, estas declaracións do seu compañeiro de goberno demostran que "asume os postulados do PP", protagonizando un "cambio moi brusco" coa liña marcada ata o de agora.

"Nós nunca fixemos algo así", dixo a concelleira nacionalista, que asegura que sería unha "mala nova" que estas cuestións "preelectorais" tivesen efecto no goberno municipal porque "temos moito traballo por facer ata o final de mandato".

A pesar desas críticas, Gulías asegura que non aprecia "fractura" no executivo local e continuarán traballando como ata o de agora porque "a nós o que nos interesa é o benestar dos pontevedreses" e ao BNG non lle consta "internamente" que exista ningún malestar.