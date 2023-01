O custo do campo de fútbol de Salcedo dispararase ata os 2 millóns

Anabel Gulías, portavoz do goberno municipal © Mónica Patxot

A revisión de prezos que deberá facer o Concello de Pontevedra no proxecto do campo de fútbol de Salcedo fará que o seu custo dispárese ata rozar os 2 millóns de euros. Así o avanzou este luns a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías.

Así, o investimento previsto aumentará en máis dun 20%. O prezo que constará na nova licitación do contrato será de 1.978.084 euros, é dicir, 356.000 máis que antes.

Este campo, reivindicou Gulías, "é unha prioridade do goberno municipal", por iso é polo que se apresuraron a adaptar o proxecto para esta infraestrutura deportiva aos novos requirimentos, o que permitirá sacalo de novo a contratación en breve.

Para iso só resta resolver o contrato anterior, que tivo que suspenderse pola quebra dunha das empresas adxudicatarias, e licitalo de novo.

Desde o Concello aseguran entender o "desagrado" dos usuarios do futuro campo ante os atrasos que acumula este proxecto, pero lembran que "non é responsabilidade nosa" que crebase a empresa.

"*É algo que por desgraza vivimos todos", sostivo Anabel Gulías, que garantiu que desde os servizos municipais trabállase para acurtar os prazos o máximo posible.