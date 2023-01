Os amantes dos videoxogos teñen unha cita en Pontevedra coa Global Game Jam

As persoas amantes dos videoxogos teñen unha cita en Pontevedra a próxima fin de semana cunha nova edición da Global Game Jam, que regresará á Boa Vila tras dous anos realizándose en formato exclusivamente en liña con motivo da pandemia.

Segundo indicou o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Alberto Oubiña, o evento desenvolverase paralelamente en todo en 700 localizacións de todo o mundo en triplo formato: presencial, en liña ou mixto. No caso de Pontevedra será mixto, con localización no Centro Leste, localizado na Praza da Cítara, no barrio da Parda.

Como nas anteriores tres edicións, o obxectivo da Global Game Jam é crear un videoxogo nun límite de 48 horas, que empezarán o venres 3 de febreiro ás 17:00 e terminarán o domingo 5 á mesma hora, cando se fará a presentación.

En todo caso, destacou que no formato en liña o prazo abrirase leste mesmo luns, pero anima á xente que participará en Pontevedra a que espere ao venres "para que todos teñan as mesmas condicións".

No ano 2020 participaron 48.000 persoas, no 2021 descenderon a 28.000 e no 2022 ascenderon a 33.000 pero, aínda que este ano non coñecen a cifra exacta, a Boa Vila achegará un máximo de 50 participantes entre os que pode haber programadores, guionistas, persoas que controlen sobre música, fotografía ou debuxo, é dicir, "calquera que ou desexe pode participar", pero terá que ter mínimo 12 anos. De feito, haberá un modelo de participación para persoas de entre 12 e 17 anos, que será en liña, e outro para maiores de 18 ou menores acompañados, que será regular.

Ao tratarse dunha xornada con tempo límite e contrarreloxo, o Concello habilitará no propio Centro Leste unha zona para durmir e descansar onde os participantes poderán pasar alí o tempo que queiran, ou poderán irse á súa casa e volver a calquera hora xa que o centro estará aberto as 48 horas ininterrompidamente.

Pola súa banda, Evelio Sánchez, organizador da HobbyPont, destacou a importancia de recuperar a presencialidad para darlle continuidade á primeira edición, xa que a xente o que quere é verse. Engadiu ademais que, ao tratarse da única localización en Galicia, xa confirmaron a presenza de xente de Ourense ou A Coruña.

Lembrou tamén que a Global Game Jam non ten ánimo competitivo, o obxectivo é "divertirse, coñecer xente e pasar a fin de semana", xa que "somos conscientes de que en 48 horas non se fai un videoxogo, non imos sacar un Fornite nese tempo. Queremos que empece a haber ideas, surxirán mecánicas de xogo, historias ou protoxogos que finalmente acabarán de forma máis redonda".

Finalmente, Óscar Carballal destacou que en cada edición hai unha lista de diversificadores que se poden engadir aos xogos, como poden ser subtítulos, non poñer indicadores visuais, só audio... Son unha forma de engadir un pouco máis de diversión ou reto aos videoxogos. De media adoita haber entre 20 e 30 e "achegan algo máis de detalle aos xogos".