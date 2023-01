O CEIP de Seixo organiza a cuarta carreira solidaria 'Corre con Arnaldo'

© ANPA Abelendos, do CEIP de Seixo

Todas as familias con escolares no CEIP de Seixo están convidadas a participar o vindeiro luns 30 de xaneiro na carreira solidaria que organiza a comunidade educativa con motivo do Día da Paz.

Trátase da cuarta edición da denominada Carrera solidaria Corre con Arnaldo. As persoas interesadas en participar deberán entregar un bote de cacao en po ou un paquete de galletas.

Todo o que se recade irá destinado ás organizacións non gobernamentais AMENAC, de Marín, e Cáritas San Tomé.

Segundo anuncian desde o CEIP de Seixo tamén participará o alumnado da Galiña Azul de Seixo, de forma que se desenvolverá unha xornada especial de convivencia.

Ao finalizar a carreira, o alumnado recibirá unha peza de froita e unha botella de auga doados por Sanxinés e supermercado Camar. Na organización deste acto participa o Concello de Marín e o ANPA Abelendos, do centro escolar.