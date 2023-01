A renovación do servizo de subministración e abastecemento de auga en Sanxenxo supera o último trámite

A actual concesionaria do servizo de subministración e abastecemento de auga en Sanxenxo, Espiña e Delfín, volverá ser a adxudicataria durante 25 anos unha vez superado o último paso do proeso de contratación.

Un Pleno extraordinario deu luz verde este martes á adxudicación do servizo cos votos a favor do PP, PSOE e SAL, mentres que o BNG e Cidadáns abstivéronse. A portavoz do goberno, María Deza, sinalou que este é o último paso no proceso.

Agora ábrese un prazo de 15 días no que se poderá recorrer a adxudicación. Unha vez concluído este prazo, requiriráselle á empresa adxudicataria a documentación para proceder á contratación. O obxectivo do goberno é que a nova concesión comece no mes de febreiro.

A empresa Espiña e Delfín logrou a maior puntuación ao asumir todos os investimentos optativos referentes á ampliación de rede, por valor de 3.820.000 euros e ofrecer un canon anual do 28% do importe facturado durante o exercicio.

Unha porcentaxe que case triplica o recollido nos pregos e que supoñería un ingreso inicial para as arcas municipais de case 800.000 euros ao ano, cantidade que se irá incrementando en función do número de usuarios.

O municipio ten un total de 16.900 vivendas das que 726 (4,3%) carecen de saneamento ou auga. A empresa concesionaria terá que asumir a realización de 80 actuacións valoradas en 11.963.798 euros. O contrato contempla a ampliación da rede de saneamento e auga, con 59 actuacións para dotar destes servizos ás 726 vivendas do rural que carecen de saneamento ou auga; unha segunda que contempla a renovación da rede principal existente con 14 actuacións para substituír tramos vellos e ampliar a capacidade das tubaxes; e unha terceira, con novas infraestruturas de abastecemento de auga con sete actuacións entre as que destaca a construción dun novo depósito de auga.

A empresa concesionaria terá que completar as tres fases nos 36 primeiros meses desde o inicio da concesión. A prioritaria é a fase de ampliación da rede de saneamento e auga do rural, por iso o calendario contempla 29 actuacións nos seis primeiros meses de 2023 e os 30 tramos restantes da primeira fase no segundo semestre do ano.