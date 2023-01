O Punto Limpo Móbil de Poio ten de media 70 usuarios mensuais

O Punto Limpo Móbil de Poio, posto en funcionamento a principios de 2020, mantivo unha actividade moi regular ao longo de todo o 2022, segundo o informe elaborado pola empresa responsable do tratamento do lixo, Valoriza, no que se incide en que este servizo de carácter itinerante contou cunha media mensual de máis de 70 usuarios.

O dispositivo está a disposición da veciñanza con carácter gratuíto, manténdose durante tres días á semana en diferentes emprazamentos das parroquias, a excepción de Raxó e Samieira, onde permanece operativo dous días na última semana de cada mes.

O total de entregas de residuos realizado durante todo o ano 2023 estivo preta das 900.

Como xa é habitual, foron os meses de verán os que rexistraron unha maior actividade, especialmente en agosto e xuño, con 97 e 94 entregas realizadas, ás que hai que sumar as 86 que se levaron a cabo en xullo. É na época estival na que Poio experimenta un crecemento importante de poboación, polo que este aumento é normal.

Os emprazamentos nos que se instala periodicamente o Punto Limpo Móbil son, por esta orde: o parque de Costa Xiráldez (San Salvador), o aparcadoiro da Reiboa (San Xoán), o aparcadoiro de Chancelas (Combarro), a Praza Alfredo Romay (Samieira) e a rúa Leopoldo Nóvoa (Raxó). Nos dous últimos casos, a instalación permanece activa na última semana de cada mes (martes e mércores e xoves e venres, respectivamente).

O horario de atención ao público é de 9.00 a 14.00 horas, salvo no caso dos días no que se sitúa en Chancelas. Alí, para non coincidir coas horas de entrada e saída dos escolares, está operativo entre as 9.30 e as 13.30 horas. Na páxina web do Concello pódese consultar o calendario do servizo, así como as súas vantaxes e tipos de lixo que se trata.