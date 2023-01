Convocado un segundo curso de poda de árbores froiteiras

Curso de poda de árbores froiteiras en Barro © Concello de Barro

Tras a celebración do primeiro curso de poda de árbores froiteiras e a gran cifra de solicitudes para inscribirse nesta iniciativa, o Concello de Barro decidiu convocar unha nova sesión o 11 de febreiro.

As persoas interesadas en participar terán a posibilidade de aprender técnicas de corte e os conceptos básicos de formación e poda coa idea de mellorar a saúde das plantas e obter un mellor rendemento en plantacións de kiwis, cítricos, maceiras, entre outras especies.

O curso de divide nunha fase teórica entre as 10.30 e as 13.30 horas e outra de carácter práctico entre as 15.30 e as 18.30 horas.

Luís Quinteiro, enxeñeiro técnico agrícola e especialista en fruticultura e viticultura, será a persoa encargada de impartir o curso.

As prazas son limitadas e a inscrición deberá facerse nas oficinas municipais.