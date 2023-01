A partir de febreiro os servizos de Padrón e Rexistro do Concello atenderán tamén sen cita previa

Oficinas do Concello de Pontevedra © PontevedraViva

A portavoz do Goberno, Anabel Gulías, compareceu este luns en rolda de prensa para dar conta da Xunta de Goberno Local celebrada á primeira hora deste luns, 23 de xaneiro.

Dentro dos asuntos tratados fóra da orde do día figuraba o cambio de modalidade na atención presencial dos servizos de Padrón e Rexistro do Concello de Pontevedra.

Despois da contratación do servizo de mantemento da xestión de cita previa e xestión de quendas, o Concello vai poñer en marcha a partir do mércores 1 de febreiro aplicarase unha combinación de dous tipos de sistema para a atención do público: por unha banda o presencial con cita previa, e doutra banda, tamén se contempla a apertura do servizo sen cita previa.

"Entendemos que a combinación dos dous sistemas é a máis efectiva", valorou a edil nacionalista.

A portavoz explica que se fixo unha reestruturación interna do sistema para dotar dun posto de atención con cita previa en Rexistro e dous postos de atención con cita previa no Padrón. "En principio imos ver como funciona deste xeito, pensando en facer os reaxustes que sexan necesarios ao redor do volume que vaiamos manexando. Estamos estudando a posibilidade de que este sistema combinado se expanda a todos os servizos do Concello. O que permitirá a toda a veciñanza en todas as oficinas municipais escoller unha das dúas opcións".

Así, o Concello anima a seguir utilizando o sistema de cita previa perante a vantaxe que ten escoller unha hora e un día concretos e que o cidadán saiba cando será o intre de ser atendido.