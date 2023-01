Anna Turbau fala do seu traballo como fotoxornalista na Galicia da Transición

Charla de Anna Turbau no Casal de Ferreirós © Concello de Poio Charla de Anna Turbau no Casal de Ferreirós © Concello de Poio Anna Turbau, fotoxornalista © Concello de Poio

O Casal de Ferreirós acolleu este venres unha charla-coloquio protagonizada pola fotoxornalista Anna Turbau.

A profesional da comunicación compartiu coas numerosas persoas asistentes as súas experiencias. Ademais da súa intervención, tamén se proxectou o documental ‘A mirada de Anna’.

Turbau é un referente dentro do sector da comunicación, cunha dilatada carreira profesional na que destaca o traballo de campo que levou a cabo a mediados da década dos 70, cando en 1976 levou a cabo o proceso de documentación da construción das primeiras vivendas para familias xitanas construídas no núcleo do Vao, un proxecto impulsado por César Portela e Pascuala Campos.

Despois dese traballo quedou en Galicia ata 1979 recollendo coa súa cámara as protestas contra a autoestrada en Vilaboa, as romerías, a vida no rural, o traballo das mariscadoras, os curandeiros, as loitas dos traballadores de Astano e Bazán en Ferrol e Ascón en Vigo, o psiquiátrico de Conxo a conmemoración, no 1978, do Estatuto de Autonomía do 1936, a manifestación pro-autonomía do 4 de decembro do 1979 en Vigo; o primeiro atentado mortal dos GRAPO; as marchas polo Día da Patria ou as eleccións municipais do 1979.

Traballos como o realizado no Vao consolidaron a Anna Turbau como unha gran referente do fotoxornalismo, a través do cal foi testemuña de numerosos acontecementos sociais de relevancia acontecidos no país.

Durante a súa extensa carreira profesional, a fotoxornalista catalana proxectou máis de 10.000 imaxes, que no ano 2017 foron doadas ao Consello da Cultura Galega e que serviron para impulsar a publicación dun libro que fai un repaso sobre a súa obra.

Moitas das súas instantáneas foron expostas, cunha gran acollida, en diferentes ciudades de Galicia nos últimos anos.