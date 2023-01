Afunde un treito da estrada de Campañó e 'traga' un coche que pasaba por ela

Punto no que afundiu a estrada de Campañó © Mónica Patxot

A borrasca Gerard mostrou en Pontevedra unha das súas peores caras. As choivas torrenciais que, sen apenas descanso, caeron sobre o municipio nas últimas horas, provocaron o afundimento da estrada EP-0017, en Campañó.

O suceso rexistrouse pouco antes das doce e media de noite, segundo confirma a Garda Civil, no quilómetro 0,600 desta estrada provincial.

Una muller de 47 anos que circulaba pola vía resultou ferida despois de que o coche no que viaxaba caese pola fochanca que causou o corremento de terras.

Foi trasladada a un centro hospitalario por unha ambulancia do 061 con feridas leves.

Desde entón, a estrada atópase totalmente cortada en ambos os sentidos de circulación e as choivas provocaron que, co paso das horas, a fochanca sexa aínda maior.

No tramo afectado, na subida cara ao colexio Los Sauces, o parque forestal da Tomba ou o campo de fútbol de Campañó, non hai vivendas polo que os servizos de emerxencia non tiveron que desaloxar a ninguén dos seus respectivos domicilios.