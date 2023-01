Loito no campus de Pontevedra polo falecemento do profesor Juan Carlos Meana

O campus de Pontevedra recibiu cun fondo pesar a nova do falecemento do profesor da Facultade de Belas Artes Juan Carlos Meana Martínez.

Docente desde 1993 nesta facultade, da que foi decano entre 2010 e 2015, Meana falecía este domingo aos 59 anos de idade a causa dunha enfermidade.

O seu pasamento deixou unha profunda consternación na facultade, que promoverá "nas próximas semanas un acto de homenaxe á súa figura", como anunciou o decano, Xosé Manuel Buxán, quen destacou "o seu traballo a prol da Universidade desde practicamente os inicios da facultade".

Natural de Vitoria, Meana doutorouse en Belas Artes pola Universidad del País Vasco en 1993 e ese mesmo ano iniciou a súa traxectoria como docente da Facultade de Belas Artes, creada tres anos antes.

Profesor do Departamento de Pintura, Meana exerceu como secretario académico deste centro entre 2006 e 2010, primeiro con Jesús Hernández como decano e logo con Ignacio Barcia, quen lembra ao docente e artista como "unha boa persoa, moi traballadora, que se implicaba en todo o que facía". Tras o nomeamento de Barcia como vicerreitor, Meana converteuse en 2010 en decano desta facultade, cargo que ocuparía ata marzo de 2015, ano no que Belas Artes conmemoraba o seu 25 aniversario. Como lembran desde este centro, Meana foi tamén o impulsor e primeiro coordinador do programa de doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea ademais de membro do Consello de Goberno da Universidade de Vigo.

Integrante do grupo de investigación dx7 Tracker Laboratorio Visual, Meana combinou o seu labor docente e investigador coa súa produción artística, inicialmente centrada na práctica da pintura para logo ampliarse a outras disciplinas da arte contemporánea, como a escultura e as instalacións.

Ao longo da súa traxectoria, protagonizou máis dunha vintena de exposicións individuais e foi recoñecido con diferentes premios como o do XI Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo da Deputación da Coruña, en 2009, e a súa obra forma parte das colección de institucións como o Goberno Vasco ou as deputacións de Biscaia e A Coruña.

O seu velorio ten lugar no tanatorio Albia, en Pontevedra.