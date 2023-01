Conclúe a renovación da pista deportiva e as pezas de xogo do parque de Panadeira

Parque de Panadeira © Concello de Sanxenxo

Nova vida para o parque de Panadeira, en Sanxenxo. O Concello culminou estes días a renovación do céspede da pista deportiva e as pezas de xogo en mal estado como parte das actuacións de mantemento contratadas para a posta a piques das 25 áreas lúdicas municipais.

En Panadeira renováronse elementos como as canastras e as camas elásticas e unha vez finalizada a actuación, a seguinte parada deste plan municipal será o parque de Canelas en Portonovo.

Este proxecto global de todos os parques ten a súa orixe no desgaste provocado polo paso do tempo e, nalgúns casos, o uso inapropiado das instalacións, qe provocaron que necesiten melloras.

O contrato, valorado en 119.064 euros, inclúe a renovación ou reparación de pezas en mal estado e a construción dun novo campo de petanca e chave no parque de Ou Espiñeiro.

Os traballos arrincaron a finais do ano pasado cunha folla de roteiro marcado por parroquias e, dentro deste proxecto, no apartado de melloras, valoradas en 7.941 euros, inclúese a limpeza inicial dos parques infantís e áreas biosaudables, a substitución do bordo de madeira por un de granito dos campos de chave e petanca que se instalarán en Ou Espiñeiro e o cambio de tornillería e reforzo dos bancos por uns de aceiro inoxidable.