Cata de viños solidaria para apoiar á Fundación Enfermedades Priónicas no Liceo Casino

Cartel da cata de viños solidaria coa Fundación Española de Enfermedades Priónicas © PontevedraViva

Este venres 20 de xaneiro ás 19.30 horas, no salón nobre do Liceo Casino da rúa Manuel Quiroga, celebrarase unha cata de viños solidaria para recadar fondos destinados á investigación das enfermidades priónicas, entre as que se atopa a de Creutzfeldt-Jacob.

A entrada ten un prezo de 20 euros e cataranse caldos de catro adegas do grupo Terraselecta: A Celestina, Adegas Naia, Adegas Obalo e Álvaro Domecq.

Estas enfermidades consideradas "raras" precisan de investigación, segundo indican desde a Fundación Española de Enfermidades Priónicas, cuxa vicepresidenta acudirá a esta cita. Trátase dunha afección neurodexenerativas, por acumulación da proteína do prión, que se agrega e provoca un cambio en proteínas similares da contorna avanzando polo cerebro e eliminando neuronas.

Existen dous tipos de enfermidades dentro deste tipo: as esporádicas, que detectan entre 50 e 100 casos todos os anos en España; e aquelas que mutan acelerando o proceso e que se rexistran en idades temperás, con entre 5 e 10 casos que aparecen cada ano.

O 15% das enfermidades priónicas son xenéticas. A súa orixe prodúcese, segundo os especialistas, por un erro do organismo que provoca o cambio de estrutura dunha proteína. Nos casos graves, os pacientes perden capacidades e sentidos con problemas para comunicarse ou para andar nun breve prazo de tempo.