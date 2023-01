O incendio nun salón de peiteados obriga a desaloxar un edificio da Avenida de Lugo

Incendio nun edificio da rúa Avenida de Lugo © Policía Local de Pontevedra

Un edificio de seis pisos, situado na Avenida de Lugo, tivo que ser desaloxado a pasada noite debido ao incendio que se produciu no salón de peiteado situado nun dos seus baixos.

O incendio rexistrouse sobre as once da noite, segundo informaron a Policía Local e o 112 Galicia. Foi un veciño do edificio o que alertou ás autoridades ao ver fume na súa cociña.

Efectivos do parque de bombeiros de Pontevedra traballaron con celeridade para sufocar as chamas, que comezaron nunha das estancias do salón de peiteado.

O lume afectou a documentos e a diferente mobiliario que había no establecemento.

Como medida de precaución, os servizos de emerxencia decidiron evacuar a todos os residentes do edificio, que se atopaba cheo de fume. Os afectados foron medio centenar de persoas.

O Concello chegou mesmo a ofrecerlles pasar a noite nun hotel pero non chegou a ser necesario. Dúas horas e media despois, sobre a unha e media da madrugada, todos puideron regresar aos seus domicilios tras as oportunas tarefas de ventilación de todo o inmoble.

O fume do incendio tamén afectou a outro edificio lindeiro e a un garaxe, pero en ambos os casos sen maiores incidencias.

Ao lugar do incendio, o 112 Galicia mobilizou tamén a persoal sanitario do 061, axentes da Policía Nacional e a voluntarios da agrupación de Protección Civil.