Un pontevedrés recupera os 12.000 euros que perdeu en Segovia tras vender o seu coche

Doce mil euros metidos nun sobre. É o diñeiro que perdeu un pontevedrés días antes da pasada Noiteboa. Ocorreulle en Segovia, onde acudiu acompañado dun familiar para vender un coche da súa propiedade. A honradez dun cidadán permitiulle recuperalos.

Así o relatou a subdelegada do Goberno en Segovia, Lirio Martín, segundo publica o xornal El Día de Segovia.

O vendedor do coche, tras completar a transacción, recibiu o diñeiro en efectivo. Pouco despois, xa en pleno paseo pola cidade, comprobou que perdera o sobre.

Acudiu á comisaría da Policía Nacional para denunciar a desaparición do diñeiro. Alí, tivo que mostrar o contrato de compravenda do coche e facilitar os datos do comprador. Ademais, detallou a contía dos billetes que ían no sobre.

A boa fortuna aliñouse con el porque, minutos antes, un home veciño da cidade segoviana levara á comisaría un sobre branco cheo de diñeiro en metálico que atopara tirado no chan, nunha das zonas máis coñecidas do lugar, o Azoguejo.

Tras as oportunas xestións e comprobacións levadas a cabo polos axentes policiais, o diñeiro puido regresar a mans do seu lexítimo propietario.

As autoridades destacaron o "comportamento exemplar" da persoa que atopou o sobre e decidiu devolvelo, levándoo á Policía Nacional para localizar a quen o perdera.