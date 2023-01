Piden cinco anos de cárcere para o condutor bébedo que causou un accidente no que faleceron unha muller e os seus dous fillos

A sección segunda da Audiencia de Pontevedra sinalou para o vindeiro martes 17 de xaneiro o xuízo contra un mozo acusado de tres delitos de homicidio por imprudencia grave con ocasión da condución dun vehículo de motor, por conducir borracho causando un accidente no que faleceron unha muller e os seus dous fillos.

A Fiscalía solicita unha condena de cinco anos de prisión e a perda definitiva do permiso para conducir.

Segundo o relato que fai dos feitos o escrito de acusación da Fiscalía, o acusado, maior de idade e sen antecedentes penais, sobre as 21.56 horas do día 19 de marzo de 2021, conduciu o vehículo Renault Megane, da súa propiedade, pola estrada PO-510 (Porriño-Salceda de Caselas), en dirección Porriño, "tras consumir bebidas alcohólicas en cantidade que minguaba a súa capacidade de realizar unha condución adecuada e segura".

O acusado, "como consecuencia do seu estado de intoxicación alcohólica e prescindindo de toda precaución", conduciu o seu vehículo a unha "velocidade excesiva e inadecuada para o seu estado e a vía", alcanzando, polo menos, unha velocidade de 128 km/h, "e fíxoo ademais de forma absolutamente desatenta", segundo a Fiscalía.

Por iso, ao chegar unha lixeira curva mantivo unha traxectoria recta. O acusado atravesou os dous carrís de circulación sentido O Porriño e invadiu o carril destinado á circulación sentido Salceda de Caselas, polo que nese momento circulaba o vehículo Citroën C4 que conducía a súa propietaria, unha muller de 38 anos que viaxaba cos seus fillos de 13 e 6, todos eles veciños de Salvaterra do Miño.

Como consecuencia desa invasión, a condutora do Citroën tentou unha manobra evasiva cara á esquerda, para evitar a colisión. A pesar diso, "non puido facer nada para evitar o choque" e ambos os vehículos impactaron de fronte.

Debido á violencia do impacto os tres ocupantes do Citroën faleceron no mesmo lugar do accidente, a pesar de que todos levaban posto do cinto de seguridade -o pequeno ademais unha cadeira homologada- e a que funcionaron os sistemas activos de protección do vehículo.

O acusado, foi desprazado a un centro médico e alí obtivéronse mostras para comprobar o grao de intoxicación alcohólica, que lanzaron un resultado de 2,49 gramos por litro de sangue.

Presentaba, antes de iniciar a condución, "evidentes síntomas dunha intoxicación alcohólica notoria: falando só e balbuceando, con dificultades para manter o equilibrio, incapaz de manter a verticalidade, chegando a caerse dunha cadeira ao chan, e tropezar sen motivo aparente e caerse ao chan, quedándose tombado un intre ata que conseguiu levantarse".

Ademais da pena de prisión e en canto á responsabilidade civil, a Fiscalía solicita que o acusado conxunta e solidariamente coa compañía Axa Seguros Generales indemnice en máis de medio millón de euros á familia dos falecidos.