A provincia duplicou as cifras do Nadal anterior cunha ocupación hostaleira do 66%

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, informou que a provincia duplicou as cifras do Nadal anterior cunha media de ocupación hostaleira do 66%.

Con rotundidade declarou que "este foi o mellor Nadal dos últimos anos". Díxome Carmela Silva ao anunciar os datos recollidos polo Observatorio de Turismo Rías Baixas, que reflicten que "todas as comarcas, polo menos, duplican as porcentaxes" con respecto á anterior campaña do Nadal.

Ante estes datos Carmela Silva considera que un dos obxectivos marcados polo goberno da Deputación de Pontevedra desde que ela preside esta administración era a desestacionalización do turismo "hoxe podemos afirmar que o conseguimos, agora hai que mantelo".

Os indicadores que manexa a Deputación apuntan que actualmente hai os turistas visitan esta provincia "desde o mes de marzo ata xaneiro".

Este Nadal, a ocupación media dos establecementos hostaleiros, por comarcas, foi na de Vigo: 80%; O Salnés: 62; Pontevedra: 60%; O Morrazo: 55%; Deza e Terra de Montes: 54%; Caldas, do Condado e dá Paradanta: 52% e Baixo Miño: 50%.

Por concellos turísticos: Vigo rexistrou unha ocupación do 90%; Sanxenxo: 70%; O Grove: 68%; Pontevedra: 60% e Baiona: 60%.

Tamén se rexistraron cifras que duplican ás alcanzadas no Nadal anterior no turismo rural, cunha porcentaxe media do 40%. Por comarcas: Pontevedra: 50%; Vigo: 45%; Caldas: 43%; O Morrazo: 40%; Baixo Miño, O Salnés, O Condado e A Paradanta: 30%; Deza: 25%.

Nas vivendas turísticas a ocupación situouse preto do 70% destacando Vigo cunha ocupación do 90%.

Por último, Carmela Silva sinalou que "teño que presumir do Castelo de Soutomaior" que recibiu 2.500 visitantes, dos que 1.500 percorreron os xardíns e o resto visitaron a fortaleza.