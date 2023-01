Maite Méndez e a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, premios Cidade de Pontevedra 2022

Reunión do xurado dos Premios Cidade de Pontevedra © Mónica Patxot Maite Méndez e a Orquesta Sinfónica de Pontevedra © PontevedraViva Reunión do xurado dos Premios CIdade de Pontevedra © Mónica Patxot

Os premios Cidade de Pontevedra de 2022 xa teñen gañadores.

O xurado decidía este xoves 12 de xaneiro, por unanimidade, que a adestradora do Club baloncesto Arxil, Maite Méndez logre o premio na categoría de persoa física. Doutra banda, a Orquestra Sinfónica de Pontevedra fai o propio na categoría de persoa xurídica.

A presidenta do xurado e concelleira de Cultura, Carmen Fouces comunicou a decisión do xurado desvelando que "foi un debate rico" no que "houbo moitas argumentacións" por parte dos integrantes do xurado que tardaron máis do habitual en acordar a súa decisión. "Estivemos bastante tempo porque había moito que falar", sinalou na súa comparecencia.

Sobre a figura de Maite Méndez primou na decisión do xurado que "leva toda unha vida entregada ao traballo social e deportivo" sendo a adestradora de "miles e miles de mozas que atoparon no deporte un lugar interesante para crecer como persoas".

No caso da Orquestra Sinfónica de Pontevedra destacouse que é "unha entidade cultural cun traballo altruísta e vocacional inmenso desde hai 16 anos" e que mantén tres orquestras. Ademais, o xurado destacou o traballo realizado ao longo do último ano dentro da perspectiva de xénero, tanto para dentro como para fóra, con ciclos como ‘Mulleres e inspiración’, presentado en maio do ano pasado.

"Este ano debemos congratularnos porque houbo un número importante de propostas, sobre todo en persoas físicas", indicou Fouces. Concretamente, foron 5 propostas no apartado de persoas físicas e dúas no de xurídicas "todas elas merecedorísimas dos premios Cidade de Pontevedra. Calquera delas é unha proposta gañadora".

A diferenza das anteriores edicións destes premios, este ano a identidade das candidaturas que non serán galardoas co Teucro de prata non se desvela, aínda que son públicas porque así o esixe o trámite administrativo. Con este cambio preténdese que non se vexa a estas propostas como "perdedoras" evitando tamén "comparativas odiosas".

"Sempre deu a sensación de que os que non son premiados, son perdedores, e non é así, nada máis lonxe da realidade", apuntou Fouces.

Os Premios Cidade de Pontevedra serán entregados o próximo 20 de xaneiro no Pleno de Honra que se celebra con motivo da festa patronal de San Sebastián.