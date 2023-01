A Policía detén unha persoa por furto e identifica outras dez durante o operativo de rebaixas

Patrulla da Policía Nacional na zona comercial CC BY-NC-SA PontevedraViva Axentes da Policía Nacional © Mónica Patxot

Desde o pasado día 5 de xaneiro, a Policía Nacional activou en Pontevedra un dispositivo especial polo período de rebaixas no que xa se detivo unha persoa por delito de furto e identificáronse dez persoas, entre elas unha menor de idade, por furtos en diferentes establecementos da zona comercial.

Este operativo está integrado por axentes uniformados e de paisano pertencentes ao Grupo de Prevención da Delincuencia.

Desde a Comisaría Provincial de Pontevedra consideran necesario lembrar algúns consellos básicos para que os cidadáns e os propios comerciantes, non sexan vítimas deste tipo de subtraccións menores, habituais nesas datas.

COMERCIANTES

Os establecementos comerciais son un escenario frecuente deste tipo de delitos. Mentres clientes e empregados atenden aos seus intereses, os descuideros atopan máis facilidades para, con pericia e astucia subtraer os efectos dos primeiros ou os obxectos que se atopan expostos para a súa venda ao público.

A Policía recomenda aos comerciantes que presten especial atención nos momentos en que varias persoas entran en grupo no establecemento e algunha acapara a atención dos empregados. Destacan que non hai que perder nunca de vista a caixa rexistradora, aínda que haxa que desprazarse pola tenda para atender o requirimento dalgún cliente, e, se for posible tampouco dos obxectos expostos no comercio.

VIANDANTES

En canto aos viandantes, a Policía indica que para evitar ser vítimas dun furto mentres se pasea pola vía pública, o prioritario é asegurar as nosas pertenzas. Os bolsos de man deberán ir cruzados na parte dianteira e no caso de levar billetero hai que asegurarse que vai no peto dianteiro, a poder ser interior.

Loxicamente dentro deberase levar o imprescindible e nunca obxectos de gran valor (grandes cantidades en efectivo, xoias, talóns etc )

"Especial coidado debemos tomar, tamén se somos abordados por varios individuos, normalmente novos, que queren vendernos panos de papel, chisqueiros etc., ou piden esmola". Segundo a Policía, "en realidade o que buscan estas persoas é distraer a nosa atención e que o máis hábil fágase ao descoido coas nosas pertenzas".

COMO DENUNCIAR OS FURTOS

Se fomos vítimas dun furto será importante, para presentar a correspondente denuncia na Comisaría de Policía, reter os máximos datos posibles dos autores: cantos eran, idade aproximada, descrición física e das súas vestimentas, se tiñan un acento determinado, marcas, tatuaxes, pendentes ou piercing etc., todos os datos que se acheguen serán importantes para a investigación policial.

Por último, convén non esquecer que se nos subtraeron a carteira ou o bolso hai que dar aviso inmediato ás entidades bancarias para dar de baixa as tarxetas de crédito.