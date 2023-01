Catro meses de obras para unha mellora integral da piscina municipal de Marín

O uso e o paso de tempo provocaron que a piscina municipal de Marín non estea actualmente nunhas condicións óptimas. De aí que o Concello estea a traballar nun proxecto que suporá a mellora integral destas instalacións deportivas.

O proxecto desta intervención conta cun orzamento próximo aos 420.000 euros, que serán financiados con cargo ao Plan Concellos da Deputación. As obras durarán catro meses e serán licitadas nas próximas semanas.

A intervención, que buscará poñer fin aos estragos aparecidos no inmoble, incluirá traballos nas cubertas, as fachadas, as estruturas metálicas, os vestiarios e o ximnasio.

Pese a que o estado de conservación xeral é bo, segundo se recolle no proxecto, o estudio previo localizou áreas que requiren atención polo envellecemento dos materiais protectores, como é o caso das pinturas, ou por degradación dos materiais de base.

Dentro do proxecto, ademais, valórase a desmontaxe completa da instalación actual que hai de paneis solares, xa que nestes momentos está obsoleta.

Así, quitarase a estrutura de aluminio e vidro do tellado para repoñela, algo semellante ao que se fará co lucernario que ilumina a bancada da piscina, que está nun estado comprometido.

Executarase unha nova cuberta e retiraranse todas as mallas metálicas que serven de peche e que non estean en boas condicións. Farase tamén unha limpeza xeral das fachadas e renovaranse aqueles paneis que estean deteriorados.

No que respecta aos vestiarios, renovarase o pavimento existente e demolerase o falso teito continuo de ferro de escaiola, mentres que no ximnasio tamén se levantará o entarimado de madeira para substituílo por baldosas de gres antiesvaradizo.