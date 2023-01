Concentración ás portas de Soremay pola readmisión dunha traballadora despedida

Concentración da CIG ás portas da residencia de Soremay para esixir a readmisión dunha traballadora despedida © Mónica Patxot Concentración da CIG ás portas da residencia de Soremay para esixir a readmisión dunha traballadora despedida © Mónica Patxot Concentración da CIG ás portas da residencia de Soremay para esixir a readmisión dunha traballadora despedida © Mónica Patxot

As portas da residencia de maiores de Soremay en Pontevedra rexistraron este mércores unha actividade pouco habitual. Non foron os usuarios os que se concentraban ás portas da residencia, senón os representantes dos traballadores nunha mobilización organizada polo sindicato CIG para esixir a readmisión da traballadora e delegada sindical despedida o pasado 28 de decembro.

"Despedida readmisión" ou "Soremay escoita a CIG está en loita" foron algúns dos cánticos que se escoitaron no barrio de ou Gorgullón, no que se concentraron preto dunha trintena de persoas que portaban unha pancarta na que podía lerse: "Non á represión sindical en Soremay. Despedida readmisión".

"O despedimento é inxustificado, non alegan motivos estritamente laborais, son motivos sindicais", explica o secretario comarcal de Servizos da CIG; Iván Veiga. O líder sindical sostén que "ata que a compañeira foi delegada hai seis meses non tivo ningún tipo de sanción por parte da empresa, tiña un expediente inmaculado, pero a partir de aí comezaron as presións, abríronlle un expediente sancionador sen ningún tipo de sanción verbal nin escrita e a despiden nunha semana. Por iso son motivos sindicais", argumenta.

Por iso, as mobilizacións continuarán ata "que se faga xustiza", que pasa pola readmisión da traballadora. Alegan ademais desde a CIG, que o único motivo polo que se despide á empregada é que "se opón a que non se respecte o convenio colectivo", conclúe Veiga, puntualizando que por parte da empresa non recibiron ningún tipo de resposta.

A deste mércores foi a segunda mobilización organizada por este sindicato, que xa denunciara as presións que estaba a sufrir a traballadora antes do seu despedimento. Cando se produciu o cesamento, organizaron a primeira protesta ás portas da residencia. Aínda que aínda non hai data, aseguran que as protestas continuarán de forma periódica.