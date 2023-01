As chuvias retornarán ás Rías Baixas na tarde do venres 13 con descenso progresivo das temperaturas

Ceos nubosos sobre a escultura realizada por Santiago Castro nos xardíns de Marescot en Pontevedra © Juan Mejuto - Arquivo

Este mércores 11, Galicia sitúase nunha zona de transición entre o anticiclón dos Azores e as borrascas que se desprazan polo norte, segundo a información do servizo de Meteogalicia. Espérase unha xornada de ceos alternando nubes e claros nas Rías Baixas. As temperaturas situaranse entre os 10 e os 15 graos con vento de compoñente oeste, frouxo en xeral.

A influencia anticiclónica débil atravesará a comunidade durante a xornada do xoves 12, cunha fronte pouca activa que se achegará na segunda metade do día, deixando ceos con abundantes nubes e a posibilidade dalgunha choiva débil, illada e ocasional, máis probable no litoral atlántico. As temperaturas seguirán movéndose entre os 9 e os 14 graos con ventos que soprarán do suroeste, máis intensos na zona do litoral.

Xa o venres 13 perderase a influencia anticiclónica coa chegada ás Rías Baixas dunha nova fronte. Espérase un día de ceos nubrados con choivas débiles, principalmente na zona oeste de Galicia. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e os termómetros oscilarán entre os 11 e os 14 graos. O vento soprará de sur frouxo en terra pero con intervalos fortes na costa altántica.

Ao longo da fin de semana o tempo será moi cambiante, cun sábado de ventos do sur e choivas máis xeneralizadas ao final do día. Durante o domingo 15 espérase un predominio de ventos do norte, que provocarán un brusco descenso das temperaturas con mínimas de 5 graos e máximas de 10. Os primeiros días da seguinte semana manteranse cunha situación meteorolóxica cambiante.