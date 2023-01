Carmela Silva reclama renovar o Pacto de Estado contra a violencia machista e "darlle as costas" a partidos "negacionistas"

Os catro asasinatos machistas cos que comezou este 2023, tras un decembro tráxico con outras once mulleres que perderon a vida a mans das súas parellas, unha delas embarazada, demostran que esta lacra está aínda lonxe de ser erradicada.

"Estou moi preocupada e cada día máis indignada", sinalou a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que apelou a que como sociedade "temos que tomarnos moi en serio por que non avanzamos" para frear esta escalada de violencia contra as mulleres.

Chegou o momento, segundo Silva, de renovar o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, ao entender que o actual non está a cumprir cos seus obxectivos e que parte dos seus fondos están a dedicarse a campañas "que non teñen nada que ver" coa igualdade.

A presidenta provincial considera "indignante" que haxa diñeiro que acabe financiando "festas", polo que esixiu fiscalizar o destino destes fondos e que sexan "finalistas", vinculándose con proxectos concretos e con obxectivos "moi claros".

Todas as accións incluídas neste pacto de estado, subliñou Carmela Silva, deben estar encamiñadas a que as mulleres que sofren as violencias machistas "teñan os recursos necesarios para saír desa espiral de terror" e apoiar aos colectivos que as axudan.

O obxectivo debe ser, engadiu Silva, que tras liberarse do seu maltratador teñan unha rede de protección que impida que "entren nun círculo de indefensión", para o que se necesita un acordo social e político "máis potente" e que conte con máis recursos.

Todas as administracións públicas, segundo sinalou a titular do goberno provincial, deben situar no centro da súa actividade política a loita contra as violencias machistas e a promoción da igualdade, algo que "non está a acontecer".

Extremadamente crítica, pola súa banda, mostrouse a presidenta pontevedresa cos partidos "negacionistas" da violencia machista, aos que como sociedade pediu "darlles as costas" e tomar decisións "moi serias" sobre este tipo de discursos.

Ademais, fixo un chamamento aos medios de comunicación para que sitúen no foco "ao asasino e ao maltratador", porque asegura que "é indignante" comprobar o pouco espazo que algúns lles dan a este tipo de casos. "Se en vez de catro mulleres foran outro tipo de asasinatos estarían horas e horas coa noticia", sentenciou.