Rebaixan a sanción a un condutor multado por exceso de velocidade sen aplicar a marxe de erro

A xuíza do Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra acaba de dar a razón a un condutor que no ano 2021 foi denunciado por circular con exceso de velocidade e amoestada cunha multa de 300 euros e a perda de dous puntos do carné de conducir. A denunciado pedía que se lle anulase a sanción ou se lle reducise, pero a Xefatura Provincial de Tráfico non lle deu a razón e o tema acabou no xulgado. Agora, deberán devolverlle parte do diñeiro e os dous puntos retirados.

O motivo desta redución da sanción é que a xuíza, Inés Nicolás Ferreiro, entende que Tráfico non aplicou as marxes de erro establecidas para os aparellos cinemómetros á hora de medir a velocidade e, aplicándoos, corresponde unha menor amoestación.

O condutor denunciado, asistido polo letrado pontevedrés Francisco Javier Pérez Vázquez, de I&D Avogados 5.0, circulaba a 71 quilómetros por hora nun tramo da estrada PO-531 (Pontevedra-Vilagarcía) limitado a 50. Ía nun Citroën Jumper cando foi captado por un radar fixo instalado na estrada.

Facendo uso das marxes de erro, a xuíza entende que non deben de detraerse puntos e a sanción debe ser de 100 euros, aínda que se lle aplica unha redución do 50% á que ten dereito o denunciado por anularse a resolución.

Deste xeito,Tráfico debe devolver ao condutor o diñeiro pago en exceso (250 euros) e tamén os dous puntos.

A sanción data xa do 14 de abril de 2021, pero a Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra desestimou o recurso presentado e finalmente a resolución chegou o 21 de decembro de 2022, cando a xuíza acaba de darlle a razón.

O condutor alegaba no seu recurso falta de acreditación do feitos obxecto da denuncia porque non se respectou a obrigatoriedade de realizar dúas fotografías, tomadas de forma diferenciada, e tamén infracción do principio de proporcionalidade e indebida gradación da sanción porque Tráfico non tivo en conta as marxes de erro.

A xuíza non lle deu a razón en canto ás dúas fotografías, pero si no relativo ás marxes de erro. Así, entende que, neste caso, nun radar fixo, hai que aplicar unha variación de 4 km/h en concepto de marxe de erro, xa que a calibración determina que a velocidade real sitúese de modo certo dentro dunha pinza que oscila un 4 km/h por encima e 4 km/h por baixo da velocidade detectada, 71.

Atendendo ao principio de in dubio pro reo, a infracción entraría no arco de velocidades de 51 a 70 km/h e, a xuíza entende que se lle debe aplicar unha infracción grave que leva aparellada esa sanción menor a la establecida inicialmente.