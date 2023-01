Un xulgado de Pontevedra frea a práctica "abusiva" de Orange de incluír ex clientes en ficheiros de morosos

Incluír en ficheiros de morosos a ex clientes que aos que se lles reclaman débedas tras darse de baixa é unha práctica "abusiva", segundo o Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra, que ordena á compañía Orange a cesar neste tipo de condutas.

O tribunal estimou parcialmente a demanda interposta pola Fiscalía contra Orange Espagne, que ordenou a inclusión dun dos seus clientes en ficheiros de solvencia patrimonial tras reclamarlle unha débeda tras a finalización da relación contractual entre ambos.

O cliente negouse a abonar a cantidade que lle solicitaba a empresa cando se deu de baixa algo que, segundo o xulgado pontevedrés, Orange fai "polo mero feito de negarse ao pago dunha cantidade facturada, independentemente do motivo da oposición ao pago".

Na súa sentenza, o maxistrado destaca que esta é unha "práctica habitual" da compañía con antigos clientes, mesmo "aos que prestaba eses servizos de maneira defectuosa" e que, a pesar diso, "nunca faltaran ao pago doutras débedas con anterioridade".

Ademais, engade que, na maioría dos casos, trátase de débedas de escasa contía.

Cando esta débeda non foi reclamada xudicialmente, sostén o tribunal, "non existe motivo real para dubidar acerca da súa solvencia, nin tampouco para poder considerala como alguén que ten risco de incorrer en morosidade no cumprimento das súas obrigacións dinerarias".

A inclusión dunha persoa como morosa neste tipo de ficheiros, recalca o xuíz na súa resolución, "só pode ter o obxectivo real de prexudicar a súa reputación, a modo de vendetta, por opoñerse ao pago dunha débeda que Orange considera lexítima".

Tamén advirte que, como segunda opción, esta medida é empregada como un "medio de presión" para que os ex clientes "se plieguen ás esixencias da empresa e procedan a pagar a débeda cuxa procedencia inicialmente discutían".

Esta conduta, segundo reitera o titular do Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra, é unha "práctica abusiva" que consiste unha "presión ilexítima" dirixida a que os afectados paguen débedas controvertidas, "o que vulnera os dereitos máis básicos dos consumidores".

O xuíz explica que o fin perseguido coa inclusión de datos persoais dos clientes nos ficheiros de solvencia patrimonial "ha de ser exclusivamente o de ofrecer información sobre a solvencia desas persoas, co obxecto de previr a morosidade".

Co cal, o maxistrado recalca que "non pode considerarse como fin lexítimo da inclusión de datos o de inducir ás persoas afectadas a satisfacer as débedas ou supostas débedas cuxo falta de pagamento se recolle no ficheiro".

Este extremo, lembra o asinante da sentenza, foi confirmado pola xurisprudencia do Tribunal Supremo.

A sentenza, que non é firme e pode ser recorrida ante a Audiencia de Pontevedra, condena a Orange Espagne a cesar "de inmediato" neste tipo de prácticas aos seus clientes actuais ou antigos, baixo a ameaza de multa de 60.000 euros por cada reiteración detectada.

Ademais, Orange Espagne deberá contratar unha páxina no xornal máis lido segundo o Estudo Xeral de Medios, o diario Marca, para publicar o fallo da sentenza, ao haber consumidores afectados en toda España.