Arden dous coches, dous tractores e unha moto nun incendio nun garaxe en Cuntis

Incendio nun garaxe en San Mamede de Piñeiro © Emerxencias de Cuntis

Dous coches, dous tractores, un cortacéspede e unha moto arderon noite deste domingo nun incendio declarado nun garaxe anexo a unha vivenda en Cuntis.

Como resultado deste incendio, producíronse numerosos danos materiais. Non só arderon estes vehículos, senón que a edificación resultou moi afectada polo lume.

Segundo a información facilitada polo servizo municipal de Emerxencias de Cuntis, sucedeu no lugar de Soutelo, na parroquia de San Mamede de Piñeiro.

Ademais dos efectivos do servizo de Emerxencias de Cuntis acudiron ao lugar efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de A Estrada, os Bombeiros do Salnés, a Garda Civil e Urxencias sanitarias de Galicia 061.

Desde o servizo de Emerxencias de Cuntis explican que a rápida actuación dos medios de extinción permitiu controlar o lume antes de que o incendio causase máis danos.