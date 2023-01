Multa de 90 euros por golpear unha muller á que tiña alugada unha habitación

Sala de vistas da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

O Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra primeiro e a sección segunda da Audiencia Provincial despois condenaron a un home por golpear a unha muller coa que convivía porque ela tíñalle alugada unha habitación na súa casa.

Ambas as sentenzas condénano ao pago dunha multa de 90 euros -30 días a tres euros diarios- como autor dun delito leve de lesións.

Tamén deberá pagar á súa vítima 100 euros en concepto de indemnización. Ela tíñalle alugada unha habitación no seu piso.

Os feitos ocorreron sobre as 22.00 horas na vivenda de Pontevedra na que ambos vivían. O home chegou a casa afectado polo consumo de alcol e increpou á súa caseira, que estaba nunha habitación.

Ambos mantiveron unha discusión verbal e, a continuación, el agarrouna e golpeouna.

Tras a agresión, a vítima chamou ao seu marido por teléfono e este a a policía solicitando que acudisen ao piso onde se atopaba a súa esposa ao temer por ela.

A muller sufriu unha contusión simple que tardou cinco días en curar.

O condenado recorreu a sentenza inicial alegando que non se respectou o seu principio constitucional de presunción de inocencia nin se lle aplicou o principio procesual do in dubio pro reo porque considera que a relación de feitos probados non atopa fundamento no resultado da proba practicada, sendo devandito resultado insuficiente para sustentar a condena.

A Audiencia desestimou o seu recurso argumentando que a condena non só se fundamenta na declaración da denunciante, senón tamén nunha serie de circunstancias obxectivas de carácter periférico que a dotan de credibilidade.

Ademais, os maxistrados teñen en conta que o acusado se atopaba agresivo á chegada dos axentes policiais, polo cal é verosímil e crible que momentos antes esa alteración ou agresividade do seu estado de ánimo levouno a golpear á denunciante no fragor da discusión mantida entre eles.