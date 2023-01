Condenado por acosar durante meses a unha familia de Poio tras un conflito por un aparcamento

Un veciño de Poio acaba de ser condenado por un delito de acoso pola súa conduta durante meses, nos que, co parón do confinamento pola pandemia, acosou unha familia do municipio coa que tivo un incidente previo por un aparcamento.

O acusado e unha das súas vítimas tiveron un incidente previo porque el aparcaba con frecuencia o seu vehículo diante da vivenda do outro home en Campelo.

Tras ese enfrontamento, o acusado comezou a acudir a diario e durante varias horas á vivenda de Campelo das súas vítimas. Sentaba enfronte desde primeira hora da mañá ata a tarde.

Durante todo ese tempo, segundo a sentenza, cada vez que vía ao seu veciño esgrimía ante el uns documentos e sinalábaos, e chegou nalgunha ocasión a realizar seguimentos tanto a el como á súa muller, a quen mesmo seguiu ao traballo. Ás veces tamén os increpaba cando os atopaba pola rúa.

Segundo consta na sentenza, mantivo esta conduta durante varios meses, ata que en marzo do ano 2020 a pandemia obrigou ao confinamento xeral da poboación. Retomou en maio do ano 2020, tras o confinamento, e cesaron en xuño de 2020.

Segundo a sentenza condenatoria, actuou coa intención de "crear un malestar" nese veciño e nas persoas que vivían con el.

Como consecuencia da continua presenza do acusado diante da súa casa, a familia acosada tivo que alterar os seus horarios e sempre que saían da casa miraban se o seu veciño estaba presente. Dada a reiteración da conduta, a muller do seu veciño precisou asistencia psicolóxica #ante a tensión que lle producía.

Este veciño acosador foi condenado en primeira instancia polo Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra e recorreu, pero a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra volveu confirmar a sentenza.

A condena implica o pago dunha multa de 3.600 euros, 12 meses cunha cota de 10 euros diarios, que pagará en prazos mensuais de 400 euros cada un.

Ademais, a condena implica a prohibición de achegarse a menos de 200 metros das súas vítimas, o seu domicilio, o seu lugar de traballo ou lugares que frecuente durante dous anos e o pago dunha indemnización de 1.000 euros.