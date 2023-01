Alerta amarela na provincia ante a previsión de precipitacións acumuladas de 15 mm. nunha hora

Chuvia Dominio público Miroslav Polča

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior dá Vicepresidencia Segunda da Xunta de Galicia activa unha alerta amarela en toda a provincia de Pontevedra na tarde deste 6 de xaneiro debido á previsión de precipitacións acumuladas de 15 litros de auga por metro cadrado nunha hora. Esta situación adversa súmase á alerta laranxa decretada a partir da tarde deste venres no oeste do litoral da Coruña debido á presenza de ventos do suroeste de forza 7, que localmente poden alcanzar a forza 8 e 74 quilómetros por hora en cabo Vilán.

Recoméndase á poboación que se extremen as medidas de seguridade no litoral atlántico.

Nesta xornada, segundo Meteogalicia, irase perdendo ao longo da xornada a influencia anticiclónica coa chegada dunha fronte activa durante a noite, que entrará pola franxa atlántica. As temperaturas moveranse entre os 5 e os 15 graos con vento que soprará do sur aumentando a forte co avance do día.

Durante a xornada do sábado, Galicia quedará na influencia das borrascas atlánticas, que se manterán enviando sucesivas frontes. A primeiras horas rexistraranse precipitacións asociadas á fronte que pasou durante a madrugada. Ao longo da noite chegará unha nova fronte que deixará choivas en toda Galicia a medida que pasen as horas. As temperaturas mínimas ascenderán e os termómetros oscilarán entre os 12 e os 15 graos.

Ao longo do domingo 8 a profunda borrasca centrada ao norte de Irlanda seguirá chegando ás Rías Baixas. Espérase un día de ceos parcialmente cubertos con choivas localmente fortes, máis persistentes durante a madrugada e intermitentes no resto do día. As temperaturas situaranse entre os 10 e os 15 graos con vento de oeste moderado, con refachos fortes en zonas altas e con intervalos fortes no litoral.

Xa o luns aumenta transitoriamente a influencia anticiclónica coas altas presións estendéndose desde as Illas Madeira cara á península. Está previsto tempo seco en xeral con ceos máis nubrados pola mañá e tendencia á apertura de grandes claros ao longo da tarde. O vento soprará frouxo de compoñente oeste pola mañá e as temperaturas mínimas estableceranse nos 7 graos mentres as máximas alcanzarán os 16.