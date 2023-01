Localizan, consciente nunha leira, o veciño de Portonovo de 79 anos que desaparecera nas últimas horas

Jesús María Padín, veciño de Portonovo ao que tentan localizar entre Sanxenxo y O Grove © Concello de Sanxenxo O veciño desaparecido na tarde do xoves 5 © Concello de Sanxenxo

Arredor das 11.00 horas era localizado Jesús María Padín, un veciño de Portonovo, que desaparecera nas últimas horas cando estaba a pasear pola costa cara a San Vicente. Foi atopado nunha leira da parroquia de Arra, en Sanxenxo. Está consciente, pero foi trasladado a un centro hospitalario para sometelo a un recoñecemento médico completo, segundo informan os servizos do operativo de emerxencias.

A Unidade de Drons da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) colaboraba nas últimas horas no operativo de busca, coordinado pola Garda Civil, co obxectivo de localizar o home que desaparecía ao redor das 16.00 horas do xoves, cando saíu a realizar o seu paseo habitual.

Segundo informaban desde o 112 Galicia e os servizos de emerxencias que realizaban o operativo, o home ten por costume realizar un percorrido pola costa ata San Vicente no Grove, pasando polas praias da Lanzada, Montalvo e por zonas rochosas.

O equipo despregado buscaba, por tanto, entre Portonovo e O Grove desde a madrugada. Participaron amizades e familiares, ademais da Garda Civil, a AXEGA con drons térmicos, o servizo de drons da Garda Civil, a Policía Local, Emerxencias de Sanxenxo e o Seprona. A última vez que o viran atopábase na zona de Canelas e a exploración realizábase pola zona.

O home de 79 anos, cando saíu a pasear vestía un plumífero azul mariño, pantalón marrón e leva lentes. Datos que axudaron a súa localización

No porto de Portonovo establecíase o punto de coordinación do operativo coas forzas de seguridade e incorporouse unha lancha de emerxencias á busca para iniciar unha exploración no mar.