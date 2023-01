Búscate na Cabalgata dos Reis Magos de Pontevedra

A Cabalgata dos Reis Magos de Pontevedra deste 2023 resultou multitudinaria, a de asistencia máis numerosa de todas as que se lembran na cidade. Miles de persoas asolagaron as rúas, gardaron o seu sitio durante horas e gozaron da maxia e as dúas toneladas de caramelos repartidos desde seis carrozas. Se estiveches na ruta real, podes buscarte nestas completas galerías de fotografías realizadas por Mónica Patxot para PontevedraViva.

