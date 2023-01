Multitudinaria recepción a Melchor, Gaspar e Baltasar nas rúas de Pontevedra

Cabalgata dos Reis Magos polas rúas de Pontevedra 2023 © Mónica Patxot

As rúas de Pontevedra volveron encherse de ilusión este xoves. Despois de dous anos con celebracións marcadas polas restricións da pandemia, este ano, Melchor, Gaspar e Baltasar volveron percorrer o centro da cidade nas súas carrozas acompañados de moita maxia e dunha multitude que gardou sitio durante horas para poder presenciar o percorrido.

A cita real resultou a máis multitudinaria das que se lembra en Pontevedra, con miles de persoas concentradas durante todo o percorrido, de tal maneira que polo centro da cidade resultaba imposible moverse durante todo o tempo que durou a cita. En moitas das rúas había xente agardando e gardando sitio desde máis de dúas horas antes do inicio.

O percorrido en si xa foi máis longo do habitual, ao comezar na rúa Loureiro Crespo máis arriba, cara á avenida de Lugo. E, a pesar de que había unha ruta real máis longa, todas as rúas estiveron cheas de xente, nenos en primeira fila e persoas de todas as idades acompañando e compartindo ilusión.

A comitiva real foi un pouco máis curta que a de anos anteriores. Estaba composta por seis carrozas desde as que repartiron preto de dúas toneladas de caramelos que nenos e maiores agardaban con ganas desde a rúa.

As tres carrozas de Melchor, Gaspar e Baltasar estiveron acompañadas durante o percorrido por outras tres: Tigre Siberiano de Zona Monumental, Pocahontas de Avícola de Galicia e Dragon Ball de Supermercados Froiz.

Ao seu carón, durante todo o percorrido, non faltou a animación de Rivel Animación, Barafunda, Art-Monium, Troula ou Pablo Méndez.

A festa estivo, ademais, amenizada con música coas actuacións da charanga Airiños de San Martiño, o grupo folclórico Pola Vila, Duos Pontes ou os Fervellos do Pío.

Faltaron os camelos reais -o Concello decidiu non utilizar ningún animal vivo durante a cabalgata-, pero o resto da festa deixou imaxes iguais ás xa tradicionais antes da pandemia, con miles de persoas recibindo con cariño aos Reis Magos na súa visita a Pontevedra.