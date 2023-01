Os Reis Magos inclúen a PontevedraViva nas paradas previas á súa gran noite

Os Reis Magos visitan PontevedraViva

As oficinas de PontevedraViva na rúa Michelena recibiron á primeira hora deste xoves a especial visita de Melchor, Gaspar e Baltasar dentro do seu percorrido previo pola cidade antes de afrontar a noite máis máxica do ano

© Mónica Patxot