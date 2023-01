As farmacias prepararán sistemas personalizados de dosificación para pacientes con máis de 74 anos que vivan sós

Medicamentos en Farmacia © Mónica Patxot

O Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, entre os que se atopa o de Pontevedra, asinaron a finais de 2022 unha addenda ao concerto entre ambas as institucións coa intención de poñer en marcha o servizo de preparación e entrega de sistemas personalizados de dosificación.

Trátase dun servizo que prestarán os farmacéuticos consistente en preparar e entregar nas farmacias sistemas personalizados de dosificación (SPD) para mellorar a calidade asistencial de pacientes de idade avanzada e polimedicalizados, que presentan dificultades para manter os tratamentos debido a circunstancias sociais, físicas, familiares ou xeográficas, entre outras.

A primeira fase do programa destínase a pacientes maiores de 74 anos, que precisan máis de trece medicamentos e ofrezan problemas de incumprimento terapéutico ou dificultades para o correcto uso dos medicamentos debido a un déficit de autonomía física ou psíquica, carecendo de redes de apoio sociofamiliares adecuadas ou vivan sós.

Segundo o Colexio de Farmacéuticos de Galicia, na actualidade hai ao redor de 3.000 persoas na comunidade autónoma que se corresponden con este perfil. A medida que avance o programa, os criterios serán revisados para chegar a un maior número de pacientes.

O servizo será voluntario para as farmacias e, por tanto, só poderán participar aquelas que presentasen a declaración responsable requirida para a preparación e entrega de SPD, e atópense adheridas á addenda.

Se o paciente detectado cumpre os criterios requiridos e inclúeselle no programa será el mesmo, o seu coidador ou o seu representante legal quen elixa libremente a farmacia responsable de prepararlle e entregarlle os SPD, de entre as farmacias adheridas ao programa que haxa no municipio onde reside.

A farmacia será a que realice todo o proceso, desde a dispensación dos medicamentos ata a preparación e entrega de cada SPD, ademais do seguimento da adherencia do paciente ao seu tratamento. A preparación e entrega de SPD poderá realizarse para un período máximo de 14 días de tratamento. Os períodos superiores serán de carácter excepcional e deberán xustificarse. Dos medicamentos que, polas súas características, non poidan incluírse nos dispositivos, entregaranse os envases necesarios para un período máximmo dun mes, agás excepcións xustificadas.

Prevese que a inclusión de pacientes no programa comece na segunda quincena do mes de febreiro deste 2023.