Un operario falece no Grove ao caer desde cinco metros de altura cando instalaba unha antena

Un operario perdía a vida este luns 2 de xaneiro no Concello do Grove. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o home precipitábase desde unha altura de cinco metros mentres tentaba instalar unha antena.

O accidente rexistrábase minutos antes das 11.30 horas á altura do número 35 do lugar dos Campos no municipio grovense.

Os xestores do centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia solicitaron a intervención do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que nada puido facer por salvarlle a vida ao electricista.

Informábase tamén á Garda Civil, Policía Local e membros de Protección Civil do Grove. As forzas da orde tentan aclarar as circunstancias do suceso.