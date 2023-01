Retiran árbores na estrada da Escusa derrubadas polo temporal

Julio Casás, o concelleiro de Servizos Municipais en Poio, supervisaba este luns os traballos que acometen os operarios do municipio desde a fin de semana en diferentes zonas do Concello co obxectivo de arranxar os danos provocados polo temporal de vento e choiva rexistrado entre as últimas horas de 2022 e primeiras de 2023.

Entre estas accións atópase a intervención realizada na estrada da Escusa. Alí foi necesario retirar árbores que caeron derrubadas. Nesta estrada tamén se rexistrou un pequeno corremento de terra, que arrastrou restos ata a vía, segundo indican desde o goberno local.

Empregados do departamento de Servizos e Obras procederon á talla e retirada das árbores, ademais de limpar de terra toda a contorna.

Julio Casás tamén sinalou que se rexistraron acumulacións de auga noutras vías, especialmente no rural, onde se realiza tamén a limpeza de rede de sumidoiros e cunetas.

O concelleiro socialista lembra que estas tarefas se desenvolven de forma periódica desde hai meses, pero os refachos de vento e as abundantes precipitacións rexistradas no últimos tres días acabaron por provocar estas incidencias.