A primeira semana de 2023 recupera a influencia anticiclónica nas Rías Baixas

Sol entre nubes © Juan Mejuto - Arquivo

As inclemencias do tempo durante a fin de semana deixan paso a unha primeira semana de 2023 con recuperación da influencia anticiclónica en toda Galicia, a pesar da presenza dunha fronte moi débil en toda a zona oeste. Segundo o servizo de Meteogalicia, este luns 2 espéranse ceos con alternancia de nubes e claros, con algún chuvasco ocasional, máis probable canto máis cara ao litoral. As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso situándose entre os 8 e os 13 graos. Os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos en xeral.

As altas presións dos Azores entrarán en forma de cuña sobre Galicia durante o martes 3. Os ventos do sur achegarán moita humidade. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados, con nubes máis compactas cara á zona das Rías Baixas e, en xeral, na zona oeste. Haberá néboas matinais nos vales do interior. As temperaturas moveranse entre os 10 e os 13 graos, con ventos frouxos de compoñente sur, con intervalos de moderado no litoral.

Tamén o mércores, Galicia continuará durante esta xornada na influencia das altas presións altánticas, aínda que unha fronte asociada ás borrascas do norte achegarase ao litoral oeste. Durante ese día 4 de xaneiro detectarase moita nebulosidade pero sen choiva apreciable. As temperaturas continuarán entre os 11 e os 14 graos, suaves para esta época do ano. Os ventos soprarán do sur, con intervalos de moderado no litoral atlántico.

A partir da segunda metade da semana manteranse as condicións anticiclónicas en toda Galicia, nun período de estabilidade. As xornadas serán secas ata o venres, cun lixeiro incremento de probabilidades de choiva durante a fin de semana. As temperaturas terán valores baixos, especialmente durante as madrugadas.